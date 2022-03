Moskau meldet erneut Einsatz von Hyperschallraketen in der Ukraine

Zehntausende demonstrieren in Deutschland gegen den Krieg

Berlin: In ganz Deutschland finden heute Demonstrationen und Mahnwachen gegen den Krieg in der Ukraine statt. Am Brandenburger Tor hat um 12 Uhr ein großes Konzert unter dem Motto "Sound of Peace" begonnen. Auftreten werden bis zum Abend unter anderem Marius Müller Westernhagen, Peter Maffay, Mark Forster und Sarah Connor - außerdem die Bands The Boss Hoss, Revolverheld und Silbermond. In Hamburg hat ebenfalls um 12 Uhr eine Demonstration begonnen, die Veranstalter erwarten 20.000 Menschen. Weitere Veranstaltungen gibt es bis zum Abend unter anderem in Stuttgart, Bremen, Görlitz und Ulm.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.03.2022 12:30 Uhr