Moskau "jederzeit" zu Feuerpause auf Industriegelände in Mariupol bereit

Mariupol: Russland ist nach eigenen Angaben "jederzeit" zu einer Feuerpause auf dem gesamten oder Teilen des Industriegeländes Asow-Stahl in Mariupol bereit. Voraussetzung für eine solche "humanitäre Pause" wäre, dass die ukrainischen Verbände die weiße Flagge hissen, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Die Feuerpause solle ermöglichen, dass sich die dort verschanzten ukrainischen Kämpfer ergeben und sich die Zivilisten in Sicherheit bringen können. Die Zivilisten könnten dann entscheiden, ob sie sich auf russisches oder ukrainisches Gebiet begeben wollen, hieß es in Moskau. Der Bürgermeister Mariupols rief dazu auf, die verbliebenen Zivilisten schnell in Sicherheit zu bringen. Nach seinen Worten befinden sich in der strategisch wichtigen Hafenstadt nach wie vor rund 100.000 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 15:00 Uhr