Moskau fordert Freilassung des sogenannten "Tiergarten-Mörders"

Washington: Die russische Regierung will offenbar den so genannten Tiergarten-Mörder in einen Gefangenenaustausch einbeziehen. Der Russe hatte in Berlin einen Mann erschossen. Nach Überzeugung der Justiz führte er dabei einen Befehl aus Moskau aus. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und büßt diese Strafe in Deutschland ab. Gestern hatte US-Außenminister Blinken mit seinem russischen Kollegen Lawrow über die Freilassung von zwei US-Bürgern gesprochen. Dabei forderte Moskau, neben einem russischen Waffenschmuggler, der in den USA in Haft sitzt, auch den Tiergarten-Mörder zu überstellen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA bestätigte einen entsprechenden Bericht des Nachrichtensenders CNN. Die US-Regierung lehnte diesen russischen Vorstoß ab, hat aber offenbar trotzdem Kontakt mit der Bundesregierung aufgenommen. In dem Gespräch mit Lawrow hatte Blinken außerdem betont, die Welt werde die Annexion ukrainischer Gebiete durch Moskau nie akzeptieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2022 09:00 Uhr