Moscheen öffnen bundesweit ihre Türen

Köln: Zum Tag der Deutschen Einheit öffnen heute bundesweit auch wieder alle Moscheen ihre Türen für Besucher. Die Aktion der islamischen Gemeinden steht dieses Jahr unter dem Motto: "Das Gebet. Besinnt, belebt, verbindet." Nach Angaben des Koordinationsrats der Muslime in Köln dient der heutige Tag als Gelegenheit dazu, Besucherinnen und Besucher in den Moscheen willkommen zu heißen. Zugleich sollten dabei die friedlichen islamischen Werte sowie deren Bedeutung für das Zusammenleben in vielfältigen Gesellschaften vermittelt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 06:45 Uhr