Morgen soll es acht Flughäfen ganztägige Warnstreiks geben

Berlin: Im Tarifkonflikt der Flughafen- Sicherheitsbranche ruft Verdi für morgen zu einem Warnstreik auf. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn die Kontrolleure den ganzen Tag die Arbeit niederlegen. München ist demnach nicht betroffen. Passagiere müssen an den acht Airports mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Warnstreiks gegeben. Verdi fordert unter anderem, dass der Stundenlohn für die Luftsicherheitsdienste um mindestens einen Euro erhöht wird, die Löhne sollen zudem regional angeglichen werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.03.2022 12:15 Uhr