Morgen beginnen Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Merkel und CDU-Kabinettsmitglieder beraten über weitere Strategie

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel ist mit den CDU-Mitgliedern ihres Kabinetts und Fraktionschef Brinkhaus zu einem Strategietreffen im Kanzleramt zusammengekommen. Dabei soll es um offene Themen gehen, die die Union in dieser Legislaturperiode noch umsetzen will. Aus der CDU hieß es, Merkel sehe die Partei jetzt am Zug, jenseits des Corona-Themas in entscheidenden Politikfeldern voranzukommen. Dazu gehörten eine Strategie für die Cyberabwehr wie auch digitale Bildung und der Ausbau des ultraschnellen 5G-Telekommunikationsnetzes. Die künftige Corona-Strategie soll nur am Rande eine Rolle spielen - Merkel will darüber morgen mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Konkrete Ergebnisse des heutigen Treffens werden nicht erwartet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.09.2020 17:00 Uhr