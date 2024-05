Mordprozess gegen 14-Jährigen beginnt in Lohr

Würzburg: Knapp acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Lohr am Main hat am Landgericht Würzburg der Prozess gegen einen Gleichaltrigen begonnen. Die Öffentlichkeit ist von der Verhandlung vor der Großen Jugendkammer ausgeschlossen. Der 14-jährige Tatverdächtige soll sein Opfer letzten September auf einem Schulgelände in Lohr mit einem Kopfschuss heimtückisch von hinten getötet haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat er aus reiner Mordlust gehandelt. Die Tatwaffe gehörte legal einem Nachbarn des Angeklagten. Dem 14-Jährigen drohen bis zu zehn Jahre Jugendhaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2024 09:45 Uhr