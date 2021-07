Mordkommando erschießt Präsidenten von Haiti

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port-au-Prince: Haitis Präsident Jovenel Moise ist nach Angaben der Regierung ermordet worden. Eine Gruppe bisher unbekannter Angreifer überfiel in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten und erschoss ihn. Die Frau des 53-Jährigen wurde bei dem Angriff verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Der scheidende Regierungschef Claude Joseph übernahm die Amtsgeschäfte des Präsidenten. Er rief die Bevölkerung zur Ruhe auf und kündigte an, Polizei und Armee würden für die Einhaltung der öffentlichen Ordnung sorgen. Haiti ist das ärmste Land auf dem amerikanischen Kontinent. Krimineller Banden terrorisieren insbesondere mit Entführungen und Lösegeldforderungen in dem Karibikstaat die Bevölkerung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.07.2021 14:45 Uhr