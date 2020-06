Mordfall Olof Palme wird zu den Akten gelegt

Nachrichtenarchiv - 10.06.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die Ermittlungen im Fall des Mordes am schwedischen Ministerpräsidenten Palme werden nach mehr als 34 Jahren eingestellt. Staatsanwalt Petersson begründete den Entschluss damit, dass der mutmaßliche Täter im Jahr 2000 gestorben ist. Daher könne keine Anklage gegen ihn erhoben werden. Im Februar hatte Petersson in einer Kriminalsendung im schwedischen Fernsehen von neuen Spuren berichtet und gesagt, er glaube daran, noch vor dem Sommer aufzeigen zu können, was in der Tatnacht geschehen sei. Palme war am 28. Februar 1986 erschossen worden, als er mit seiner Frau aus einem Kino kam.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2020 10:15 Uhr