Mordanklage gegen Deutschen in Australien fallen gelassen

14.06.2023 10:00 Uhr

Syndey: Die australische Staatsanwaltschaft hat die Anklage gegen einen deutschen Einwanderer wegen Mordverdachts an seiner Freundin vor knapp 20 Jahren fallen gelassen. Das bestätigte das zuständige Amtsgericht ohne jedoch Gründe zu nennen. 2005 war die Leiche der aus Unterfranken stammenden Erzieherin in der Nähe eines Campingplatzes im Bundesstaat New South Wales entdeckt worden. Die damals 25-Jährige war zusammen mit ihrem Freund als Rucksacktouristen in Australien unterwegs. Die Umstände ihres Todes sind bis heute nicht geklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2023 10:00 Uhr