Morawiecki und Nauseda wurden von Scholz empfangen

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Zehntausende Ukrainer befinden sich derzeit auf der Flucht. Ein Großteil versucht, in das Nachbarland Polen zu gelangen. An den Grenzübergängen bildeten sich lange Schlangen. Caritas International erklärte, in der vergangenen Nacht hätten die Menschen etwa zwölf Stunden bei der Einreise warten müssen. Das polnische Innenministerium registrierte in den letzten beiden Tagen rund 100.000 Einreisen aus dem Nachbarland. - Am Nachmittag empfing Bundeskanzler Scholz Polens Ministerpräsident Morawiecki und Litauens Präsident Nauseda. Beide Politiker hatten sich zuvor dafür ausgesprochen, Russland aus dem Zahlungssystem Swift auszuschließen. Morawiecki sagte im Vorfeld wörtlich, die Sanktionen gegen Russland müssen vernichtend sein. Dabei forderte er die Bundesregierung eindringlich auf, die Ukraine stärker als bislang zu unterstützen.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 26.02.2022 16:00 Uhr