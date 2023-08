Moorflächen in Südostbayern gehen dramatisch zurück

München: Der Verlust an Moorböden in Südostbayern hat in den vergangenen Jahrzehnten dramatische Ausmaße angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Langzeit-Untersuchung der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Demnach ist die Zahl der intakten Flächen seit den 1960er Jahren um 43 Prozent zurückgegangen - von damals 13.000 auf heute 7.500 Hektar. Am höchsten war der Rückgang in den Landkreisen Mühldorf und Altötting mit jeweils mehr als 70 Prozent, während das Berchtesgadener Land als einzige Region in Südostbayern seine Moorfläche leicht vergrößern konnte. Der Autor der Studie kritisiert, dass jeder Landkreis seine Moore unterschiedlich schütze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 09:00 Uhr