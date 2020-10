Montgomery sieht Lockdown bei 20.000 Neuinfektionen am Tag

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Einschätzung des Chefs des Weltärztebunds, Montgomery, droht in Deutschland bei 20.000 Corona-Neuinfektionen am Tag ein zweiter Lockdown. Andernfalls wäre es nicht mehr möglich, das Virus zu bremsen, warnte Montgomery in der Rheinischen Post. Laut Robert Koch-Institut liegt die Zahl der registrierten Neuinfektionen den zweiten Tag in Folge bei mehr als 11.000. Nach Informationen der Bild-Zeitung trifft die Bundesregierung offenbar bereits erste Vorbereitungen für mögliche Impfungen noch in diesem Jahr. Das Gesundheitsministerium hat die Landesregierungen aufgefordert, bis 10. November die Adressen von Impfzentren zu nennen. Insgesamt sollen bundesweit 60 solcher Zentren entstehen. Die US-Arzneimittelbehörde hat derweil das Medikament Remdesivir freigegeben. Es wird Patienten mit schweren Verläufen gespritzt und soll Krankenhausaufenthalte um einige Tage verkürzen. Eine Studie der WHO hatte vergangene Woche allerdings nicht nachweisen können, dass das Mittel wirklich hilft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 08:00 Uhr