Montgomery sieht Lockdown bei 20.000 Neuinfektionen am Tag

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Laut dem Chef des Weltärztebunds, Montgomery, droht in Deutschland bei 20.000 Corona-Neuinfektionen täglich ein zweiter Lockdown. Andernfalls wäre es nicht mehr möglich, das Virus zu bremsen, warnte Montgomery in der Rheinischen Post. Laut Robert Koch-Institut liegt die Zahl der registrierten Neuinfektionen den zweiten Tag in Folge bei mehr als 11.000. Die Zahl der Todesfälle stieg inzwischen auf insgesamt 9.954 an - 49 mehr als gestern. Nach Informationen der Bildzeitung trifft die Bundesregierung offenbar bereits konkrete Vorbereitungen für mögliche Impfungen noch in diesem Jahr. Das Gesundheitsministerium hat die Landesregierungen aufgefordert, bis 10. November die Adressen von Impfzentren zu nennen. Insgesamt sollen bundesweit 60 solcher Zentren entstehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 06:00 Uhr