Montgomery kritisiert Maskenpflicht

23.04.2020 09:45 Uhr

Berlin: Weltärztepräsident Montgomery hat die ab kommender Woche in ganz Deutschland geltende Maskenpflicht scharf kritisiert. Er trage zwar selber eine Maske, erklärte Montgomery in einem Interview mit der Zeitung "Rheinischen Post". Das tue er aber "aus Höflichkeit und Solidarität", so Montgomery wörtlich. Eine gesetzliche Pflicht halte er für falsch. Zum einen werde jeder, der eine Maske trägt, dazu verleitet, den entscheidenden Mindestabstand zu vergessen. Auch könnten die Masken bei unsachgemäßen Gebrauch gefährlich werden, warnte der Vorsitzende des Weltärztebundes. /// Ab Montag ist bundesweit das Bedecken von Mund und Nase in Teilen der Öffentlichkeit Pflicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 09:45 Uhr