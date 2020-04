Montgomery kritisiert Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus gilt ab kommenden Montag in allen Bundesländern eine Maskenpflicht. Vor allem in Bussen und Bahnen und vielfach auch beim Einkaufen muss dann eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Als letztes Bundesland kündigte Bremen eine entsprechende Entscheidung an. Kritik äußerte Weltärztepräsident Montgomery. Er sagte der Rheinischen Post wörtlich: "Wer eine Maske trägt, wähnt sich sicher, er vergisst den allein entscheidenden Mindestabstand." Aus Sicht von Montgomery sollte es eine gesetzliche Maskenpflicht nur für echte Schutzmasken geben - eine Regelung, die auch Schals oder Tücher vorsieht, sei "lächerlich". Zugleich verwies er darauf, dass man derzeit noch alle "echt wirksamen Masken" für das medizinische Personal, Pflegende und Gefährdete brauche.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 04:00 Uhr