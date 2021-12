Montgomery greift Richter scharf an und wird dafür kritisiert

Das Wetter in Bayern: in der Nacht Regen oder Schneeregen - Glatteisgefahr im nördlichen Franken!

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, im nördlichen Franken und im Osten Schneeregen oder gefrierender Regen mit Glatteisgefahr. Für das nördliche Franken gilt deshalb eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad. Auch in den kommenden Tagen zeitweise Regen oder Schneeregen. Am Montag im Tagesverlauf auch Auflockerungen und sonnige Abschnitte bei 1 bis 8 Grad, ab Dienstag 4 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2021 20:00 Uhr