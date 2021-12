Montgomery greift Richter an und wird dafür scharf kritisiert

Nachrichtenarchiv - 26.12.2021 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hat Richter im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie scharf angegriffen. Wörtlich sagte er der Zeitung "Die Welt": "Ich stoße mich daran, dass kleine Richterlein sich hinstellen und wie gerade in Niedersachsen 2G im Einzelhandel kippen, weil sie es nicht für verhältnismäßig halten." Montgomery ergänzte, ein Gericht maße sich an, etwas mit Verweis auf die Verhältnismäßigkeit zu verwerfen, was sich wissenschaftliche und politische Gremien mühsam abgerungen hätten. Der Weltärztepräsidenten bezeichnete es als richtig, in Situationen wie der jetzigen die Freiheitsrechte hinter dem Recht auf körperliche Gesundheit einzureihen. In Niedersachsen hatte das Oberverwaltungsgericht die 2G-Regel im Einzelhandel mit der Begründung verworfen, die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung nicht notwendig; zudem fehlten Daten zum Infektionsrisiko in den Geschäften. Auf Twitter sorgt die Richter-Schelte Montgomerys für Empörung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.12.2021 21:30 Uhr