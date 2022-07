Montgomery fordert Möglichkeit weiterer Lockdowns

Portugal beklagt über 1.000 Hitzetote

Lissabon: In Portugal hat die Hitze bislang mehr als 1.000 Tote gefordert. Wie die portugiesische Gesundheitsbehörde zudem bekanntgab, rechnet man damit, dass Portugal in Zukunft deutlich stärker von extremer Hitze betroffen sein wird als andere Regionen der Welt. In der vergangenen Woche waren die Temperaturen dort auf über 40 Grad gestiegen. Die glühende Hitze hat zudem verheerende Waldbrände ausgelöst, genau wie in anderen Ländern Südeuropas, wo die Feuerwehren kaum noch gegen die Flammen ankommen. In der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen wurden mehrere Dörfer geräumt. In Italien spitzt sich die Lage vor allem im Nordosten des Landes und in der Toskana zu: In der Region zwischen Lucca und dem Badeort Viareggio gab es Evakuierungen. In Frankreich kämpfen nach wie vor 2.000 Feuerwehrleute gegen zwei Großbrände im Südwesten. 37.000 Menschen mussten sich hier in Sicherheit bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2022 09:00 Uhr