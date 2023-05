Montana verbietet als erster US-Staat TikTok komplett

Kurzmeldung ein/ausklappen Nahverkehr in Bayern wird am Freitag erneut bestreikt

München: In Bayern droht übermorgen wieder ein Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat zum ganztägigen Ausstand in München, Nürnberg und weiteren Städten aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft den Druck nach fünf gescheiterten Verhandlungsrunden im Tarifstreit erhöhen. In München etwa rechnet die Verkehrsgesellschaft mit großen Auswirkungen: U- und Trambahnen sollen stillstehen. Nur etwa die Hälfte der Busse soll fahren - die Linien werden zum Teil durch private Anbieter bedient. In Augsburg hingegen werden Trams und Busse wohl planmäßig unterwegs sein. Vom Ausstand betroffen sind hier vor allem Beschäftigte in den Werkstätten, nicht das Fahrpersonal. In dem Tarifstreit geht es einerseits um mehr Geld, andererseits um die Laufzeit.

