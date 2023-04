Montana bringt als erster US-Bundesstaat Tiktok-Verbot auf den Weg

Meldungsarchiv - 15.04.2023 06:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Helena: Montana will die Online-Plattform TikTok als erster US-Bundesstaat komplett verbieten. Das Parlament hat gestern für eine entsprechendes Gesetz gestimmt. Es geht nun an den Gouverneur zur Prüfung. Wenn er es unterschreibt, kann das Gesetz in Kraft treten. Die vom chinesischen Konzern Bytedance betriebene App steht im Verdacht, der Kommunistischen Partei Chinas den Zugriff auf Nutzerdaten zu ermöglichen. Fachleute warnen davor, dass die App von China für Spionage- oder Propagandazwecke benutzt werden könnte. Die Regierung in Peking hatte vergangenen Monat bestritten, chinesische Unternehmen zur Herausgabe von im Ausland gesammelten persönlichen Nutzerdaten zu drängen.

