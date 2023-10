Mont Blanc ist rund zwei Meter geschrumpft

Chamonix: Europas höchster Berg ist in den vergangenen beiden Jahren um zwei Meter geschrumpft. Der Mont Blanc in den französischen Alpen ist nach aktuellen Messungen nur noch gut 4.805 Meter hoch. Die zuständigen Vermesser führen das auf die geringen Niederschläge zurück. Bei der nächsten Messung könne der Berg auch wieder zulegen, hieß es in Chamonix. Der felsige Gipfel des Mont Blanc wird mit 4.792 Metern über Meereshöhe angegeben, der Rest sind Schnee und Eis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 16:00 Uhr