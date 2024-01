"Mondsüchtig"-Regisseur Norman Jewison stirbt mit 97 Jahren

Los Angeles: Der Hollywood-Regisseur Norman Jewison ist tot. Wie sein Sprecher mitteilte, starb der gebürtige Kanadier am vergangenen Samstag im Alter von 97 Jahren. In seiner langen Laufbahn drehte Jewison Filme wie "In der Hitze der Nacht" und "Mondsüchtig". Als Regisseur und Produzent war er sieben Mal für einen Oscar nominiert. 1999 wurde er mit dem Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.01.2024 02:00 Uhr