Mondsonde Odysseus ist offenbar auf die Seite gekippt

Washington: Die US-Mondsonde Odysseus ist offenbar bei seiner Landung umgekippt und auf der Seite liegen geblieben. Das private Raumfahrtunternehmens Intuitive Machines, das die Sonde ins All geschickt hat, geht nach eigenen Angaben davon aus, dass Odysseus an einem Felsen hängengeblieben ist. Trotz der Seitenlage bekomme die Sonde über ihre Solarpanele Strom. Die geplanten wissenschaftlichen Experimente im Auftrag der Nasa könnten so möglicherweise dennoch vorgenommen werden. Die Landung der Odysseus war die erste amerikanische seit dem Ende des Apollo-Programms vor mehr als 50 Jahren und die erste einer kommerziellen Sonde überhaupt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2024 06:45 Uhr