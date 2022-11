Mondrakete ist erfolgreich gestartet

Nachrichtenarchiv - 16.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cape Canaveral: Nach etlichen Pannen und Verzögerungen ist die neue Mondmission der Nasa gestartet. Die Kapsel mit drei Testpuppen an Bord hob in der Früh vom Weltraumbahnhof in Florida ab. Die USA sind damit ihrem Ziel nähergekommen, künftig wieder Astronauten auf die Mondoberfläche zu bringen. Die Rakete soll die Orion-Kapsel in eine weite Umlaufbahn rund um den Mond befördern. Mitte Dezember ist dann die Rückkehr zur Erde geplant. Die Nasa hatte den Start mehrmals verschoben - Grund waren technische Probleme, aber auch schwere Stürme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2022 10:00 Uhr