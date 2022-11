Mondrakete ist erfolgreich gestartet

Nachrichtenarchiv - 16.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cape Canaveral: Nach mehreren gescheiterten Versuchen hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa heute Früh die unbemannte Mondmission Artemis 1 gestartet. Mit Verspätung hob die Rakete mit der Kapsel um kurz vor acht Uhr unserer Zeit am Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Florida ab. Rund drei Wochen lang soll die Kapsel „Orion“ in einer Umlaufbahn um den Mond unterwegs sein, bevor sie am 11. Dezember zurück auf der Erde erwartet wird. Ziel ist es, die Rückkehr von Menschen zum Mond vorzubereiten. Der Start war in den vergangenen Monaten wegen technischer Probleme und wetterbedingt immer wieder verschoben worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2022 09:00 Uhr