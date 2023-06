Moldau drängt bei Europa-Gipfel auf EU-Beitritt

Meldungsarchiv - 01.06.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Bulboaca: Das Verhältnis zu Russland angesichts des Ukraine-Kriegs steht heute bei zwei wichtigen internationalen Treffen auf der Tagesordnung. Zum einen beginnt der zweite Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau mit 47 Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzler Scholz. Der ukrainische Präsident Selenskyj nimmt ebenfalls teil. Er wurde am Morgen bereits von Moldaus Präsidentin Sandu in Bulboaca begrüßt. Sandu forderte dabei erneut die Aufnahme ihres Landes in die EU. Die Ukraine strebt ebenfalls einen Beitritt bis 2030 an. In Oslo beraten derweil die Außenminister der Nato-Staaten heute weiter über die Perspektive der Ukraine, der Nato beizutreten. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat zudem angekündigt, zeitnah in der Türkei mit Präsident Erdogan über Schwedens Nato-Beitritt zu sprechen. Ankara blockiert diesen seit Monaten und begründet es mit Schwedens unzureichendem Einsatz gegen Terrororganisationen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2023 09:45 Uhr