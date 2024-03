Mörder von Neuschwanstein muss lebenslang in Haft

Kempten: Das Landgericht hat einen US-Amerikaner für die Gewalttat an zwei Touristinnen in der Nähe von Schloss Neuschwanstein zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, so dass der 31-Jährige nicht nach 15 Jahren auf Bewährung freikommen kann. Der Mann hatte die Tat im Prozess zugegeben. Demnach hatte er zwei ebenfalls aus den USA stammende Frauen im vergangenen Juni auf einen Wanderweg in der Nähe der Marienbrücke gelockt und dann eine von beiden vergewaltigt. Beide Frauen stieß er die Pöllatschlucht hinab, eine starb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 23:00 Uhr