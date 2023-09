Mörder von 14-Jähriger wird zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt

Gießen: Im Prozess um den Mord an einer 14-jährigen aus Baden-Württemberg ist der Angeklagte wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Richter stellten außerdem eine besondere Schwere der Schuld fest, nach seiner Haftstrafe muss der Täter in eine Sicherungsverwahrung. Außerdem wurde er wegen versuchter Vergewaltigung, Nötigung und des Beschaffens von Kinderpornographie schuldig gesprochen. Die 14-jährige Ayleen hatte den Täter offenbar über eine Messenger-App kennengelernt. Im Juli vergangenen Jahres verschwand sie, gut eine Woche später wurde ihre Leiche in einem See gefunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 18:00 Uhr