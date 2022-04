Mönchengladbach und Mainz spielen 1:1, Augsburg gewinnt

Politiker kündigen wegen Butscha weitere Sanktionen an

Kiew: Der Fund hunderter getöteter Zivilisten in dem Kiewer Vorort Butscha wird wohl weitere Sanktionen gegen Russland nach sich ziehen. Nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Habeck sollen sie noch im Lauf der Woche kommen. Im ZDF kündigte er umfassende Maßnahmen gegen Personen, Güter und den Finanzmarkt an. Einen sofortigen Stopp der Energieimporte lehnt er aber weiter ab. Diesen Kurs teilt CSU-Chef Söder. In der ARD wies er darauf hin, dass sich Russland bereits andere Abnehmer suche, etwa Indien. Bundeskanzler Scholz hatte zuvor von einem Kriegsverbrechen in der Ukraine gesprochen und weiter Waffenlieferungen angekündigt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Ex-Kanzlerin Merkel zu einer Reise nach Butscha eingeladen. Dort könne sie sich ein Bild ihrer gescheiterten Russland-Politik machen. - In dem Ort sollen russische Soldaten ein Massaker an mehr als 400 Zivilisten angerichtet haben. Moskau bestreitet das.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 07:00 Uhr