Mönchengladbach, Hoffenheim, Ingolstadt und Karlsruhe erreichen 2. Runde im DFB-Pokal

Das Wetter: Im Süden Sonne, im Norden Schauer, um 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden einige Wolken und Schauer, im Süden überwiegend blauer Himmel. Höchsttemperaturen 22 bis 28 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 18 bis 11 Grad. Morgen höchstens in den Alpen Schauer, aber nicht wärmer als heute. Am Donnerstag sonnig und bis 30 Grad warm. Die Aussichten für Freitag: nur einzelne Schauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2021 06:00 Uhr