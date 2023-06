Möglicherweise gibt es eine Spur bei Suche nach Tauchboot

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock kündigt Wiederaufbau-Offensive für die Ukraine an

London: Außenministerin Baerbock will dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Wiederaufbau-Offensive entgegensetzen. Das kündigte sie vor der Abreise zur Wiederaufbau-Konferenz in London an. Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht die Konferenz als neue Stärkung für sein Land. In einer Videobotschaft sagte er, eine wiederaufgebaute Ukraine sei ein Schutz gegen russischen Terror. Bei dem zweitägigen Treffen wollen Staaten und große Konzerne Hilfen für den Wiederaufbau der Ukraine beschließen. Es geht auch um die Frage, wie private Unternehmen zu Investitionen in dem Land ermutigt werden können. Deutschland plant Millionenhilfen im dreistelligen Bereich. Außenministerin Baerbock wird von Entwicklungsministerin Schulze nach London begleitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2023 08:00 Uhr