Nachrichtenarchiv - 16.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hagen: In der nordrheinwestfälischen Stadt hat die Polizei die Synagoge gestern Abend weiträumig abgesperrt. Etwa 100 Polizisten, teils mit Maschinenpistolen, waren im Einsatz. Grund war eine Gefährdungslage, die von der Polizei nicht näher benannt wurde. Ein Gottesdienst zu Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wurde abgesagt. Inzwischen sind die Straßensperren wieder aufgehoben worden, die Zahl der Polizisten wurde auf etwa 15 reduziert. An Jom Kippur vor zwei Jahren hatte ein Rechtsextremist die Synagoge in Halle angegriffen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.09.2021 01:00 Uhr