Mögliche Bürgergeld-Reform wird weiter kontrovers diskutiert

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat seine Koalitions-Partner noch einmal aufgefordert, das Bürgergeld zu überarbeiten. Der "Rheinischen Post" sagte der FDP-Politiker, die Leistung sei kein bedingungsloses Grundeinkommen. Lindner will erreichen, dass alle Menschen arbeiten, die dazu in der Lage sind. Das Bürgergeld in seiner jetzigen Form werde von vielen als ungerecht empfunden. Aus Sicht der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, ist es nicht sinnvoll, alle Langszeitarbeitslosen möglichst schnell in Arbeit zu bringen. Dem BR sagte sie, die Praxis zeige, dass sich viele im Arbeitsalltag nicht zurecht fänden oder nicht genug qualifiziert seien. Oft sei es besser, zunächst einen Berufs- oder Schulabschluss nachzumachen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2024 09:45 Uhr