Mögliche Ausweisung der Botschafter sorgt für Debatten in der Türkei

Polizei greift bewaffnete Rechtsextreme an der polnischen Grenze auf

Frankfurt an der Oder: Die Polizei in Brandenburg hat an der Grenze zu Polen mehr als 50 Personen aufgegriffen, die Migranten an der Einreise hindern wollten. Nach Polizeiangaben wurden Pfeffersprays, ein Bajonett, eine Machete und Schlagstöcke sichergestellt. Die Aufgegriffenen stammten aus mehreren Bundesländern, auch aus Bayern. Sie seien dem Aufruf der rechtsextremen Partei "Der Dritte Weg" gefolgt. Seit Wochen kommen vermehrt Migranten über die deutsch-polnische Grenze, sie gelangen meist über Belarus in die EU. Brüssel beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Menschen aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Innenminister Seehofer sagte in einem Interview, er habe als Reaktion bereits acht Hundertschaften der Polizei an die deutsch-polnische Grenze entsandt. Auch reguläre Passkontrollen schloss er nicht aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.10.2021 14:00 Uhr