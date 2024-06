Modi braucht für dritte Amtszeit Koalitionspartner

Neu-Delhi: In Indien hat sich Premierminister Modi zum Sieger der Parlamentswahl erklärt. In Neu-Delhi ließ er sich am Abend vor seinen Anhängern feiern. Dass seine Koalition regieren könne, sei auch ein Sieg der Demokratie, so der 73-Jährige. Nach Auszählung fast aller Stimmen wird seine hindu-nationalistische BJP erneut stärkste Partei, verliert jedoch ihre absolute Mehrheit im Unterhaus. Damit ist sie auf Koalitionspartner angewiesen, um eine Regierung zu bilden. Modi kann nun zum dritten Mal Premier werden, was vor ihm nur Indiens erster Regierungschef Nehru geschafft hat. Das Oppositionsbündnis Indiana gewinnt voraussichtlich 99 Sitze hinzu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 11:00 Uhr