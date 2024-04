Modeschöpfer Roberto Cavalli mit 83 Jahren gestorben

Rom: Der italienische Modeschöpfer Roberto Cavalli ist tot. Der Designer starb nach Angaben des von ihm gegründeten Luxusmodelabels am Freitag. Cavalli war bekannt für seine Kreationen in knalligen Farben, erotische Schnitte, sowie Prints in Tierfell- und Lederoptik. Seinen Kritikern war seine Mode zu ordinär und vulgär. Für seine Fans war er ein wahrer Künstler, wie etwa Star-Designer Giorgio Armani auf der Online-Plattform x schrieb. Cavalli wurde 83 Jahre alt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 10:00 Uhr