Modernisierung des Stromnetzes der ISS abgeschlossen

Merkel verspricht Corona-Impfangebot für alle Bürger bis Ende September

Berlin: In Deutschland wird jeder Bürger bis Ende September die Möglichkeit haben, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Bundeskanzlerin Merkel hat das nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern nochmals betont. Sie sagte, die drei, in der EU zugelassenen Hersteller hätten entsprechende Lieferzusagen für die ersten drei Quartale des Jahres gemacht. Selbst wenn keine weiteren Impfstoffe in der EU zugelassen würden, könne man mit genug Impfstoff für alle Bundesbürger bis Ende des Sommers rechnen. Bayerns Ministerpräsident Söder erklärte nach dem Treffen, man wolle mit einem nationalen Impfplan für so viel Planbarkeit wie möglich sorgen. Punktgenau ließen sich Lieferungen aber nicht planen. Das kommende halbe Jahr werde für die Geduld der Menschen nochmal eine echte Herausforderung. Die weiteren Perspektiven in der Corona-Pandemie sind morgen auch Thema im bayerischen Kabinett.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 22:00 Uhr