Moderna beantragt Notfall-Zulassung für Corona-Impfstoff in der EU

Nachrichtenarchiv - 30.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der US-Pharmakonzern Moderna hat als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Das Papier sei bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur eingereicht worden, bestätigte eine Sprecherin des Konzerns der Nachrichtenagentur dpa in New York. Zugleich hat Moderna auch in den USA den Antrag auf die Notfall-Zulassung gestellt. Auf Twitter hieß es, die Daten seien der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA übermittelt worden. Dort soll am 17. Dezember darüber beraten werden. Vor etwa zwei Wochen hatten schon die deutsche Firma BioNTech und ihr US-Partner Pfizer die Notfallzulassung für ihren Impfstoff in den USA beantragt. Sie rechnen bis Mitte Dezember mit grünem Licht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2020 23:00 Uhr