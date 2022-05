Mobilität für Behinderte ist durch Barrieren stark eingeschränkt

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Jeder dritte Mensch mit einer Beeinträchtigung traut sich einer Umfrage zufolge nicht, selbstständig unterwegs zu sein. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung der "Aktion Mensch". Hintergrund ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am Donnerstag. Jeder vierte Behinderte gab in der Umfrage an, häufig auf nicht barrierefreie Bahnhöfe oder Haltestellen zu stoßen. Bei den Befragten mit einer geistigen Beeinträchtigung war es sogar mehr als die Hälfte. Von kurzen Ampelschaltungen für Fußgänger fühlt sich knapp ein Drittel der befragten Menschen häufig eingeschränkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 10:00 Uhr