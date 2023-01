Mobilfunkunternehmen drohen Bußgelder wegen Funklöchern

Kurzmeldung ein/ausklappen "Spiegel"-Bericht belastet Bundesregierung in Panzer-Frage

Berlin: In der Debatte über Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine steht die Bundesregierung weiter in der Kritik. Wie der "Spiegel" berichtet, verfügt das Verteidigungsministerium bereits seit dem Frühsommer über eine detaillierte Liste mit verschiedenen Leopard-Modellen, die an die Ukraine übergeben werden könnten. Der neue Verteidigungsminister Pistorius hatte vorgestern beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein erklärt, er wolle erst einmal prüfen, welche und wieviele Panzer überhaupt für eine Lieferung infrage kämen. Nach "Spiegel"-Informationen könnte die Bundeswehr 19 Leopard-Panzer abgeben, die hierzulande nur zu Übungen eingesetzt werden. Der Grünen-Politiker Hofreiter sprach sich derweil dafür aus, sofort ukrainische Soldaten an deutschen Leopard-Panzern auszubilden. Deutschland habe in Ramstein einen erheblichen Fehler gemacht. Dieser müsse nun schnell korrigiert werden, so der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag gegenüber den Funke-Zeitungen.

