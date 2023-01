Mobilfunkanbieter in Bayern decken zu wenig Fläche ab

Nachrichtenarchiv - 23.01.2023 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Mobilfunknetze in Bayern sind nach wie vor nicht so gut wie sie sein müssten. Nach Messungen im Auftrag des bayerischen Wirtschaftsministeriums erfüllen alle drei aktuellen Mobilfunkanbieter entlang der meisten Bahnstrecken und Bundesstraßen im Freistaat nicht die Vorgaben der Bundesnetzagentur. Bayern ist den Angaben zufolge das erste Bundesland, das selbstständig und unabhängig die Netzqualität überprüft hat. Wirtschaftsminister Aiwanger will nun massiv öffentlichen Druck machen, dass die Anbieter endlich auch finanziell herangezogen werden und Strafen zahlen müssen. Diese könnten nach seinen Worten schnell in den Millionenbereich gehen. Die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica liegen laut Aiwanger jeweils zwischen 10 und 20 Prozent unter den Vorgaben der Bundesnetzagentur. Der Bundesnetzagentur warf er vor, die Leistungen der drei Anbieter fälschlicherweise einfach zu addieren und so eine fast hundertprozentige Netzabdeckung vorzuspiegeln.

