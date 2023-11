Mobile Internetnutzung erreicht laut Umfrage Höchstwert

Frankfurt am Main: Mittlerweile gehen hierzulande so viele Menschen von unterwegs aus ins Internet wie nie zuvor. Wie aus der neuen Onlinestudie von ARD und ZDF hervorgeht, nutzen mehr als zwei Drittel der Befragten das mobile Internet. Ohnehin ist das World Wide Web aus dem Leben der allermeisten Deutschen nicht mehr wegzudenken. Schaut man sich die Gruppe ab 14 Jahren an, nutzen 80 Prozent das Internet jeden Tag - im Schnitt 139 Minuten täglich. Das Streaming ist nach dem Rekordwert im vergangenen Jahr hingegen etwas zurückgegangen. Zu erklären ist das laut der Studie mit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 20:00 Uhr