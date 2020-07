Mobilcom muss wegen unerlaubter Telefonwerbung Bußgeld zahlen

Das Wetter: sonnige Abschnitte und vereinzelt Schauer bei 18 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in Alpennähe und im Südosten vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. In der Nacht unverändert bei Tiefstwerten um 10 Grad. Am Wochenende gibt es längere sonnige Abschnitte, im östlichen Bayern sind lokale Schauer und Gewitter möglich. Am Montag viel Sonnenschein. Höchstwerte bei 21 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 12:00 Uhr