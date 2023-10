Mob in Dagestan stürmt wegen Ankunft von israelischer Maschine Flughafen

Moskau: In der russischen Teilrepublik Dagestan hat es am Abend offenbar einen schweren anti-jüdischen Übergriff gegeben. In der Hauptstadt Machatschkala stürmte eine Menschenmenge den Flughafen, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Angeblich waren Flüchtlinge aus Israel an Bord. In Internetvideos ist zu sehen, wie Menschen Zäune durchbrachen und Autos beim Verlassen des Flughafens kontrollieren wollten. Andere rannten auf das Rollfeld. Der Flughafen wurde geschlossen. Den Behörden zufolge gelang es Sicherheitskräften mittlerweile, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art im muslimisch geprägten Nordkaukasus seit Ausbruch des Kriegs zwischen Hamas und Israel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 22:00 Uhr