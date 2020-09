Mittlerweile 35 Tote bei Waldbränden an US-Westküste

Ursache für Gasalarm in Oberpfälzer Biergarten unklar

Neumarkt in der Oberpfalz: Nach einem Zwischenfall mit Reizgas in einem Biergarten in der Oberpfalz ist die Ursache noch immer unklar. Laut Polizei steht noch nicht fest, woher das Gas kam und um welchen Reizstoff es sich handelt. Möglicherweise, so ein Sprecher, stammte es aus einer Abwehrspraydose, die ein Gast in einer Tasche dabei hatte. In dem Biergarten in Neumarkt hatten gestern Abend 26 Besucher über Hautreizungen und Atembeschwerden geklagt. Auch vier Sanitäter wurden verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2020 16:00 Uhr