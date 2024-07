Mittlerer Monatsverdienst 2023 laut Arbeitsagentur um 150 Euro gestiegen

Berlin: Die Bruttoentgelte der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland sind vergangenes Jahr zwar deutlich gestiegen - aber hinter der allgemeinen Teuerung zurückgeblieben. Laut Bundesagentur für Arbeit hat das mittlere Entgelt um 150 Euro beziehungsweise 4,1 Prozent monatlich zugelegt. Die Inflationsrate lag aber bei 5,9 Prozent. Die höchsten Monatsverdienste gab es demnach in Hamburg, die niedrigsten in Mecklenburg-Vorpommern. Das mittlere Entgelt bedeutet, dass die eine Hälfte der Beschäftigten unter diesem und die andere Hälfte darüber liegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 14:00 Uhr