Mittelstands- und Wirtschaftsunion sieht Energie-Tsunami für Firmen

24.09.2022 08:00 Uhr

Berlin: Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion schlägt Alarm wegen der Hohen Energiepreise. Die Bundesvorsitzende Connemann sagte in einem Interview, auf die Firmen rolle ein Energie-Tsunami zu. Sie bekäme täglich Nachrichten über Insolvenzen und den Stopp ganzer Produktionen. Laut Connemann sind aus Warnungen mittlerweile Hilferufe geworden. Die CDU-Politikerin verlangte einen Deckel für Strom- und Gaspreise, sowie die Gasumlage zu stoppen und die Steuern auf Energie zu senken. Sie forderte von Wirtschaftsminister Habeck schnell zu handeln. Wörtlich sagte Connemann: "Er erinnert an einen Brandmeister, der die Schläuche in das Feuerwehrfahrzeug räumt und den Schlüssel sucht, während schon eine ganze Häuserzeile lichterloh brennt. "

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 08:00 Uhr