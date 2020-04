Mittelstand will Wirtschaft schnell wieder hochfahren

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Mittelstand befürchtet durch die Einschränkungen in der Corona-Krise schwere Schäden für die Wirtschaft. In einem Schreiben des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft an Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz hieß es, es müsse gelingen, die Wirtschaft nach Ostern so schnell wie möglich wieder hochzufahren. In dem Papier, das der Deutschen Presseagentur vorliegt, wird vor massivem Wohlstandsverlust und einem enormen volkswirtschaftlichen Schaden gewarnt. Allein die Vorlage einer Exit-Strategie sei geeignet, der Wirtschaft und den Beschäftigten wieder Zuversicht zu vermitteln, hieß es weiter. Der Ausnahmezustand dürfe keinen Tag länger dauern, als unbedingt notwendig. Bund und Länder wollen nach den Osterfeiertagen beraten, wie es mit den Beschränkungen in der Krise weitergehen soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 10:45 Uhr