Mittelstand kritisiert späte Einführung von Cell Broadcast-Warnsystem

Berlin: Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft kritisiert die verzögerte Einführung des Cell Broadcast-Warnsystems für den Katastrophenschutz als unverantwortlich. BVMW-Geschäftsführer Markus Jerger sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das System werde in anderen Ländern bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Deutschland stelle sich damit ein Armutszeugnis aus. Jergers Kritik richtet sich vor allem gegen Bundesinnenminister Seehofer: Dieser habe die Einführung verzögert. - Nach Angaben des Innenministers soll das "Cell Broadcasting" künftig auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Ab wann, ist allerdings noch unklar. Bei dem System wird ähnlich wie bei einer SMS eine Nachricht an Handy-Nutzer verschickt - und zwar an alle Empfänger, die sich zu dem Zeitpunkt in der betreffenden Funkzelle aufhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2021 07:00 Uhr